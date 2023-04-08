now THAT'S how you end a quarter 🚨 pic.twitter.com/cLkaP6WHqR — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 8, 2023

就算厄文、杜蘭特兩大球星先後離隊，籃網還是保住本季季後賽門票！籃網8日靠著布瑞吉斯22分，卡麥隆強生也拿18分，輕鬆以101比84擊潰未用主力出戰的魔術，加上熱火108比114不敵巫師，籃網確定以45勝36敗戰績坐穩東區第6位置，東區前6種子順位也提前敲定，依序是公鹿、塞爾提克、七六人、騎士、尼克與籃網，排在東區第7的熱火將打附加賽。

面對早已無緣季後賽的魔術，籃網一開賽就打得非常強勢，不僅很快掌握兩位數領先優勢，打完上半場更以58比39大幅領先，魔術雖在下半場持續追分，來到末節一度追到只差10分，籃網卻又換上主力，隨即穩住場上領先優勢到比賽結束槍響。

籃網除了布瑞吉斯、卡麥隆強生兩名從太陽跳槽過來的球員表現出色，克萊斯頓也拿14分、15籃板，塞斯柯瑞13分，丁維迪雖只拿下6分，卻傳出14次助攻；魔術則以柯爾安森尼14分最高，畢塔德茲12分、15籃板，法蘭茲華格納12分，凱文哈里斯10分。

其實今天連東區前10排名都已出爐，代表附加賽對戰組合都確定了，分別由東區第7熱火主場遭遇東區第8老鷹(勝者東區第7晉級、敗隊跟另一場附加賽勝方爭奪東區第8)、東區第9暴龍主場出戰東區第10公牛。