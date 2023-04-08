近年來颳起一陣養貓旋風，而主謀鄭常嘉、繁殖場業者林政龍等9人竟為了賺取這波「貓財」，2021年8月從大陸用漁船走私154隻品種貓，但卻在入境台南安平港時遭到海巡人員查獲，主管機關將貓隻全數安樂死；鄭男等人因供出細節，依私運管制物品進口罪判8月至1年8月徒刑；協助的移工也遭判6月徒刑。

根據判決書指出，鄭男等6名台灣人2021年6月開始籌畫走私一事，尋找適合載運貓隻的漁船，並在7月向不知情的江男租借名為「順發886號」漁船並整修改裝船艙，方便裝下走私貓隻；郭男等人連漁船上的3名印尼籍漁工都一起留用，幫忙處理走私事宜。

為了掩飾走私貓隻一事，郭男等人還特意收購鮸魚1批，假裝成是出海捕魚，並於8月19日凌晨在澎湖外海與走私品種貓的大陸船隻會合，將154隻品種貓載運上順發886號，再將船艙以木板、螺絲鎖死，掩飾走私一事。

郭男等人將154隻品種貓裝在62個貓籠內，而154隻的貓種包含了俄羅斯藍貓13隻、布偶貓30隻、波斯貓38隻、美國短毛貓33隻、英國短毛貓26隻、曼赤肯貓11隻、緬因貓3隻，完稅價格共196萬2363元。

不料郭男等人在安平港外海遭到海巡人員查獲，並救出被關在船艙的154隻貓隻。郭男等人遭逮後還辯稱是從事漁獲捕撈及買賣，但詢問他們魚貨重量價錢、如何交貨及盈虧分擔比例等詳細資訊，一行人又全不知情。

154隻走私貓隻的後續由行政院農業委員會處理，農委會為了保障我國生態環境和合法寵物進口業者及寵物養殖繁殖業者，又擔心品種貓因未能依正常程序報關接受檢疫進口，會帶有傳染疾病，因此全數施以安樂死。

高雄地方法院審理後，鄭男等人依準私運管制物品進口罪判刑1年2月至1年8月徒刑，林姓船長、高姓輪機長判10月、8月徒刑，緩刑2年，可上訴；而林政龍遭判刑1年4月，緩刑4年；而知情且協助走私的移工，也遭到判處6月徒刑。