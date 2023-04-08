第13屆「美利達彰化經典百K」單車活動今早在彰化縣田中鎮高鐵站區開騎。（參山處提供）

第13屆「美利達彰化經典百K」單車活動今早在彰化縣田中鎮高鐵站區開騎，來自14個國家的5千多名車友挑戰限時5個半小時內完成的112公里騎程。車友沿途飽覽彰化田中、二水等經典小鎮田園風光與八卦山脈美景，直呼「明年還要再來！」

交通部觀光局為推動自行車觀光旅遊，由參山國家風景區管理處結合美利達百K騎乘活動，贊助5千名車友每人1百元消費券，希望車友順道到田中及二水等鄉鎮店家消費，體驗小鎮特色小吃、農產品及伴手禮，帶動運動觀光的商機。

今年參山處還加碼抽獎活動，從使用消費券的車友抽出價值價值約1萬多元的一級車隊「巴林勝利車隊」全套車衣帶回家。

這次的消費券可以使用的特約店家包括有咖啡店、小吃美食、伴手禮、觀光工廠等，使用期間至4月15日，提供各路車友們一趟體驗彰化在地深度旅遊。

今天一早高鐵田中站區湧入5千多名車友，參與一年一度的「美利達彰化經典百K」單車騎乘賽事，在彰化副縣長林田富、立委陳素月、參山處處長曹忠猷、兆豐銀行董事長張兆順及美利達公司總經理曾上原等人鳴笛聲中，活動熱力開騎。

參山處長曹忠猷指出，美利達彰化經典百K是國內外車友朝聖的重要騎乘活動，騎乘路線沿路風景優美，該處配合推動單車旅遊的低碳觀光政策，鼓勵以單車旅遊深入彰化平原美麗角落，整合南彰化30多家觀光工廠、伴手禮及特色小吃業者串連成旅遊線，車友賽事之餘可以順道到田中、社頭及二水等周邊附近旅遊消費，體驗小鎮風情。