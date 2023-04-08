台南南化區一名蜂農控訴養了400多箱蜜蜂，其中138箱遭人惡意放毒，至少550萬隻蜜蜂被毒死在地上，現場變成「蜜蜂地毯」驚悚畫面曝光。（翻攝自記者爆料網）

台南南化區一名蜂農控訴養了400多箱蜜蜂，其中138箱遭人惡意放毒，至少550萬隻蜜蜂被毒死在地上，現場變成「蜜蜂地毯」驚悚畫面曝光。（翻攝自記者爆料網）

台南南化區一名蜂農控訴養了400多箱蜜蜂，其中138箱日前遭人惡意放毒，至少550萬隻蜜蜂全被毒死在地上，現場變成「蜜蜂地毯」驚悚畫面曝光，損失慘重讓蜂農欲哭無淚，目前蜂農已將部分死亡的蜜蜂送往苗栗化驗，要釐清蜂群死亡原因。

據記者爆料網指出，台南南化區小崙里驚傳蜜蜂下毒案，蜂農表示至少有550萬隻蜜蜂被毒死，只見現場密密麻麻的蜜蜂屍體堆滿地，宛如蜜蜂地毯般場景，相當駭人！且蜜蜂中毒陸續死亡，剩下的蜂箱以及採回來的蜂蜜也通通不能使用，等於一整年心血白費，還得重新添購設備，損失慘重也讓蜂農欲哭無淚。

蜂農表示，他們在小崙里共養了400多箱蜜蜂，每箱約有4萬隻蜜蜂，近日卻發現將近138箱蜜蜂疑似遭人惡意放毒，造成至少550萬隻蜜蜂死亡，且蜂箱上還留有白色不明藥物痕跡，目前蜂農已將部分死亡的蜜蜂送往苗栗化驗，要釐清蜂群死亡原因。

而慘況曝光也引發網友熱議，部分民眾撻伐下毒凶手太可惡，怒轟「這人太夭壽，沒這些蜂，我看附近果樹也難授粉結果，連果樹也會歉收」，但也有民眾質疑「可能是同行下毒手」、或「蜜蜂亂大便引發附近居民不滿，才遭人惡意報復」。