三大法人方面，本週僅有自營商回補22.93億元，連續買超週數來到第3週，投信與外資則雙雙站在賣方，分別賣超3.95億元、50.62億元，三大法人合計賣超31.65億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，近期地緣政治風險升溫，加上美國將於下週三公布CPI、美股超級財報週將在本月中下旬登場，觀望情緒又起，台股走勢也陷入震盪。不過回顧台股這波反彈表現強勢，統計至3月底，加權指數自去年低點以來彈升25.3%，電子指數同期更是大幅反彈33%，傳產指數上漲16.6%，最為弱勢的金融指數彈幅亦有10%。

孫傳恕說明，雖然台灣二月的景氣對策信號下滑至10分，不僅為2009年4月以來最低分，亦連續四個月呈現景氣低迷的藍燈，但根據過去20年資料統計，每當景氣燈號落入16以下的低迷時期，往往是台股中長期切入時點，根據過去6次經驗，當景氣初出現藍燈，台股因為缺乏成長動能，股價上漲趨勢不明顯，可是一旦在藍燈出現後一年，隨著盤面多反應完衰退的負面訊息，開始轉向展望未來谷底彈升的樂觀預期，加權指數平均可繳出9%表現。

針對產業方面，孫傳恕指出，全球科技發展趨勢與終端需求熱度不減，在各類股輪漲加持之下，保德信投研預期，2023年台股企業獲利仍可望較去年微幅成長0.6%。另外值得注意的是電動車相關供應鏈，特斯拉公布2023年首季生產與交車數再創新高，今年來特斯拉股價更是強彈超過七成，電動車市再度受到市場矚目，根據市場研調預估，全球電動車需求將持續維持高速成長，預料將於2027年達到全球銷量突破1600萬台高水位，台灣車用電子供應鏈與相關車用晶片產業可望直接受惠。

孫傳恕進一步表示，也由於電動車和自駕車的持續發展，先進駕駛輔助系統(ADAS)、車內外聯網、影音播放等相關應用需求推升晶片用量大幅增加，預期車用電子訂單與需求今年仍能呈現滿載。