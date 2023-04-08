總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫在美進行「蔡麥會」後，大陸官方陸續發布海域巡查與對台軍演消息，但規模相比去年8月，前美國眾議長裴洛西訪台相對平緩，同時未見對台灣產品的打擊措施。大陸學者認為，未來兩岸之間恐會保持對抗、交流並進的方向，但從大陸角度來看，也不希望兩岸關係走向失控，在處理對抗層面上，也處在非常謹慎理智和明確判斷上。

上海東亞研究所助理所長包承柯認為，針對包含蕭美琴與美國哈德遜研究所與雷根圖書館兩個機構的制裁，關鍵在於根據性質認定發出嚴重警告，認為屬於恰如其分、針對性的制裁措施，大陸官方在這方面做的很到位、謹慎。

觀察大陸目前反制措施比起去年8月裴洛西訪台時相對和緩，其中或也涉及美國的風險控制。包承柯認為，美方在處理蔡英文過境有所管控，這大家也看得出，例如在哈德遜研究所把一些公開活動改為閉門會見、取消蔡英文在雷根圖書館演講等。但他表示，這終究不是大陸滿意的結果，關鍵仍是希望取消與麥卡錫的會面。

包承柯指出，蔡英文過境美國與馬英九到大陸的訪問，其中有對抗因素也有交流因素，認為接下來兩岸關係的發展上，兩者可能還會同時並行；往前走。

他表示，在以馬英九此次訪問為代表，希望兩岸民間交流有更大力道來影響、改變兩岸對抗態勢，畢竟對抗都不是大家所期望的，但對一些原則問題立場，大陸立場也是非常堅定。

在「蔡麥會」會面前夕，大陸首先宣布展開連3日的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」巡查平潭對台直航貨運航線。之後廣東海事局發布航行警告通知，從7日11時至15時於珠江口部分海域進行射擊訓練、禁止駛入；福建海事局也宣布從10日7時至20時，在平潭長江澳附近水域實彈射擊。

另外大陸東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅8日表示，中國人民解放軍東部戰區按計劃，從8日至10日在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東海空域，組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。