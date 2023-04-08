知名直播主連千毅因涉及多起官司，爭議不少，但仍獲得近4萬粉絲關注，而他平時也樂於在社群平台分享生活，日前以「經濟不景氣」為題，發表自己對於工作的看法，更透露曾賠了1億多，甚至窮到只剩21元。

連千毅先前以直播叫賣廣為人知，因此獲得龐大收入，但他昨（7）日針對經濟不景氣一事有感而發，他認為經濟沒有不景氣，而是人不爭氣，指出「現在很多人埋怨沒有錢可以賺，真的是如此嗎？」他舉例鼎泰豐徵洗碗工、科技廠徵作業員、資源回收場徵分類員等，但這些工作不是被嫌離家太遠，就是有人怕太累。

他表示「如果不能吃苦，真的等著吃屎，怕苦就注定該窮」，接著他說到自己在2011、2012年時，因金融風暴導致地下期貨賠了1億多，最窮的時候身上只剩下21元，「靠自己白手起家的，當年20出頭歲，應該也沒幾個心臟這麼大顆的，這是個衝動的懲罰」。

不過他當時選擇不領別人薪水，跑去創業，捲土重來。他坦言這兩年使他變了很多，也體會到「一個人最大的成功，在於何時學會成熟」的道理，更提醒粉絲，「若要在人前顯貴，就要在人後受累，若要享受在人前風光，你就必定要嚐盡人後滄桑！」