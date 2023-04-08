國民黨基層籲速徵召侯友宜 燕子說話了

針對近日國民黨各地議員陸續表態籲黨中央速徵召侯友宜為總統參選人，台中市長盧秀燕今（8日）表示，有關選務工作，國民黨已在進行當中，並強調，國民黨是一個民主的政黨，所有的議員、民眾各行各案，相信經過一個公平的機制，就能夠選出最能夠贏、最好的候選人；她也肯定前總統馬英九與蔡英文近日出訪拼外交，成果豐碩。

國民黨徵召總統參選人情況不明讓基層焦慮，近日屏東、台中、彰化、北市等地議員紛紛表態挺侯，呼籲國民黨中央加速徵召，讓最強母雞侯友宜盡快就戰鬥位置；盧秀燕8日上午到太平921震災紀念公園參加「全國WALKING日─台中市112年度春季親子健行活動」，面對媒體詢問做出回應。

她表示，有關選務工作，國民黨已在進行當中，希望很快會有好的人選；也強調，國民黨是一個民主的政黨，所有的議員、民眾各行各案，經過一個公平的機制，就能夠選出最能夠贏、最好的候選人。

另針對馬前總統與蔡英文總統陸續出訪拼外交對美中台關係的影響；盧秀燕說，這次蔡英文總統外交之旅過境美國，前總統馬英九到大陸參訪，前後兩位總統拼外交，她個人認為成果都很豐碩、都很成功，要謝謝他們。

她也提及，日前有菲律賓500人包機到台中首航，是燕子進台中，振興旅遊好的開始，盧秀燕說，過去兩三年，因為疫情嚴重、國門封閉，不要是國外的包機，連一般航班散客都進不來，或是大家不想進來，可是現在疫情穏定，國門解封，很高興最近從菲律賓有一個五百人的包機進到台中，就好像燕子進到台中，這是振興旅遊的一個好的開始，台中市會加強拼觀光、旅遊經濟。