男星王豪（本名王國峰）過去是八點檔反派專業戶，演過《台灣霹靂火》、《家和萬事興》和《甘味人生》等夯劇，目前已回老家經營網路直播拍賣，較少現身於螢光幕。近日，他回到台北拍攝八點檔，和演員苗可麗與陳珮騏合照，猛誇她們「越來越漂亮、年輕」。

王豪暫時放下直播工作，7號北上客串拍戲，當天他見到十幾年未見的老朋友苗可麗、陳珮騏，興奮地與她們合照，並發文寫道：「一位演了我無數次的老婆，一位演了我無數次的媳婦，十幾年過去了她們都沒變，反而越來越漂亮，越來越年輕」，他不禁自嘲：「我現在能演她們阿公了。」

晚間，王豪再公開三人拍戲的幕後花絮，表示氣溫突然下降，在山上拍戲很冷，只見他穿著卡其色外套，雙手環抱於胸前，與苗可麗、陳珮騏有說有笑，氣氛和樂融融。網友紛紛留言：「豪哥很期待你出來演戲」、「豪哥，台北溫差比較大，衣物要多穿點」、「就是帥。」

王豪轉戰直播帶貨後，巔峰時期最高月收百萬，但他曾遇到大陸黑心廠商，批了3千多枚黑曜石佛牌假貨，當時王豪開直播哭著向消費者道歉，並承諾「假1賠3」，保守估計損失金額高達6位數，但他認為做生意「信用」非常重要，承認是自己嚴重疏失，才會導致這種結果。