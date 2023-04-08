今年疫情趨緩，白沙屯媽祖進香報名人數破紀錄，大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將於4月21日起駕，為防制幫派份子或宮廟團體發生脫序、搶轎或其他治安滋擾事件。大甲警分局7日舉行遶境期前約制會議，以「高管理」、「低公害」、「零鬥毆」、「交通行」等4大方針宣示執行主軸，盼共創優質宗教活動環境。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將於4月21日起駕、30日回鑾，為防制幫派份子或宮廟團體為壯大聲勢，於遶境期間藉機動員參加該活動，進而發生脫序、搶轎或其他治安滋擾事件，大甲警分局昨辦理遶境期前約制會議，邀請轄內各接轎團體與會。

大甲警分局以「高管理」、「低公害」、「零鬥毆」、「交通行」等4大方針宣示遶境活動執行主軸，並表示參與該遶境活動民眾，能避免因飲酒而產生違序事件；參加團體能減少鞭炮燃放，並能自行指派糾察員協助秩序維護及交通管制；鑾轎經過後能協助清潔環境，降低民眾及環境的負擔，期盼能共同創造優質宗教活動環境。

大甲警分局偵查隊長陳宗凱呼籲，各宮廟參與遶境人士務必配合警方管制措施，如有打架鬧事等不法情事，一律以現行犯逮捕，絕不容許滋事份子，趁廟會活動擾亂秩序，警方絕對嚴正執法，全力防制暴力。