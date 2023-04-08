北濱國小菲島福木移植栽種到北濱公園，讓台灣狐蝠保有覓食區。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮林區管理處長黃群策(持麥克風者)，向學童說明台灣狐蝠保育工作。（林管處提供）

花蓮林管處長黃群策(左)及縣府建設處長鄧子榆(右)移植菲島福木等植物果實，讓台灣狐蝠保有覓食區。（林管處提供）

瀕臨滅絕的一級保育類野生動物「台灣狐蝠」，近年穩定可見於花蓮市區，其中北濱國小菲島福木等植物果實，是狐蝠重要覓食地點，近期因校舍重建，花蓮林管處與縣府以及師生合作，昨將福木移植到北濱公園，讓台灣狐蝠保有重要的食源植物。

台灣狐蝠被農委會公告為第1級「瀕臨絕種」保育類動物，全台族群數推估不到200隻，其中以棲息在花蓮縣最多，約占4分之1，市區美崙溪畔及校園等28處，陸續被研究團隊記錄下珍貴畫面，縣府跨局處與林務局花蓮林管處合作，到校園推廣，宣導正確保育、通報觀念，藉由環教過程保護狐蝠。

縣府建設處長鄧子榆說，縣府近來積極推動「美崙溪二級海岸保護區」的劃設，目的即是在於保護珍貴稀有的台灣狐蝠，未來區域內的相關行為，都會有一定的規範，確保狐蝠及其環境不受干擾。

花蓮林管處長黃群策表示，台灣狐蝠分布龜山島、花蓮及綠島，其中花蓮地區台灣狐蝠的覓食與停棲範圍最接近民眾活動區域，特別是北濱公園的狐蝠群體，因為當地有多種台灣狐蝠會取食的植物果實，大葉山欖、稜果榕、福木等，台灣狐蝠飛越穿梭於運動、散步的民眾之間。

黃群策提醒，觀察台灣狐蝠的三不原則「不干擾、不中斷、不打燈」，讓狐蝠能安心居住在花蓮這片美好的土地上。也希望福木移植後，增加台灣狐蝠的食物區，擴大族群分佈。

北濱國小校長羅彣玢說，這次移植的福木植株意義非凡，除了是台灣狐蝠的重要食木之外，還是12年前北濱國小向林務局花蓮林區管理處新城工作站申請種植於校內的樹苗，如今栽種成長，未來將移交給北濱公園縣府來照顧。

台灣狐蝠為台灣特有亞種蝙蝠，是全台體型最大蝙蝠，飛翔時雙翼展開可達1公尺，頭體長約20公分，頸肩部有一環繞金黃或乳白色的短毛，相當醒目，吻端因突出，似犬類狐的鼻子及頭型，稱為「果蝠」，又以花朵、花粉、果實及嫩芽為食，亦稱「果蝠」。