清明連假剛過，不少人已開始規劃端午連假出國，上班族若可請6月19日到21日的假，那麼就可以一路連休8天。對此，有網友詢問，第一次出國去哪個國家好，引起網友熱烈討論，不少人建議新手選日本最好，好吃好玩又乾淨，而且日文有漢字，搭車、點餐難度沒有那麼高，很適合新手挑戰。

一名網友昨在PTT上詢問，他從來沒有出國過，最近看到一堆國家開放觀光，疫情也趨緩了許多，也開始想要出國玩，但卻在日本與韓國之間難以抉擇，因此想說可以訊問有經驗的網友們，如果是第一次出國比較推薦哪一個國家呢？

貼文引起網友討論，多數人秒選「日本」說，選日本當初次出國的地方不錯，食物好吃、交通方便，而且日文有漢字，台灣人多多少少可以看懂，不至於完全找不到方向。「日本會讓人想一去再去，自助搭地鐵也都看得懂漢字」、「絕對日本，人友善、氛圍好」、「當然是日本，都說是新手了，當然選難度低又好玩的」、「去日本的難度也比較低，因為很多漢字」、「韓國人都去日本了，你說呢？」

另有網友則說，韓國跟台北很像，而且韓文字沒學過真的看不懂，若又沒有哈韓追星的話，第一次出國去韓國可能很無聊又很無助。「日本漢字還可以推理，但韓國的字真的看不懂」、「韓國蠻無聊的，當然對迷韓劇、追韓星的人可能是例外」。