蔡英文結束訪美行程，但蔡麥會仍引起大陸跳腳，派遣山東號航艦前往台灣東南外海約200浬處演訓，美軍尼米茲航空母艦艦隊也出現在台灣東部約400浬處，台美協力監控警戒。但大陸東部戰區宣布上午將從今天起進行連續三天的環島軍演，美第七艦隊也立刻公布航艦海上演習畫面。

地勤人員正準備F-18超級大黃蜂戰機起降作業。(翻攝自U.S. 7th Fleet官網)

反潛直升機則在航艦附近盤旋進行反潛演習。(翻攝自U.S. 7th Fleet官網)

第七艦隊隊上午公布尼米茲航空母艦演習畫面，畫面拍攝得相當唯美，宛如電影「捍衛戰士」劇照。除了可看見F-18超級大黃蜂戰機起飛、反潛直升機盤旋以及戰情室內雷達監控等，航艦打擊群24小時執行戰備。

據了解，國防部在山東號一離開母港就立刻掌握，這是山東號第一次出南海，此次為山東號第21次航訓，目前尚未發現航母上有戰機起降，但山東號出動時機敏感，其用意軍方也在研判。

戰情室內官兵專注盯著螢幕上威脅對象。(翻攝自U.S. 7th Fleet官網)

山東艦編隊前天穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，展開西太平洋航訓，昨天在東岸鵝鑾鼻200浬左右，今日位置應也還在東部外海西太平洋上。