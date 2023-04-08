高端疫苗炒股疑雲，士林地檢署昨(7)日偵結，檢察官認定前衛福部食藥署疫苗專家審查委員會的專家委員劉滄梧與妻子施庭芳涉內線交易，炒股獲利逾15萬元，2人依違反證交法洩密、內線交易等罪起訴。對此，國民黨台北市議員李彥秀痛斥食藥署以劉滄梧早請辭完美切割，而應負政治與行政責任、向全國人民道歉的蔡英文、陳建仁、陳時中，更是一片靜默。

士檢認定高端疫苗炒股案目前沒有官員涉入，但高端疫苗從政府決定採購起，包括保護效力、採購合約，再到暴起暴落的股價都飽受質疑。李彥秀今(8)日在臉書提出三點質疑，包括一、衛福部以「免疫橋接」（immunobridging），同意在實驗室比較「中和抗體量」取代三期試驗結果，給予高端緊急授權，但至今沒有一個主要國家正式承認這項技術與高端疫苗；二、政府刻意拖延從國外進口進行三期臨床實驗，而且被歐美等先進國家認可之大廠疫苗；三、民間企業、公益團體主動希望捐贈疫苗，遭衛福部與陳時中阻擋拖延，冷言冷語，甚至有高層打電話給企業、公益團體施壓。

針對高端疫苗炒股疑雲，李彥秀痛斥主管機關食藥署立刻以新聞稿表示劉滄梧早已請辭，完美切割，應負政治與行政責任、向全國人民道歉的蔡英文、陳建仁、陳時中，更是一片靜默。李彥秀也質疑，高端內線交易案案發在110年7月間，迄今國民黨、在野黨、媒體多次指出內線交易嫌疑，金管會也承認有多起檢舉案，為何歷時一年半才起訴，是否有政治考量？「難怪民進黨可以囂張跋扈、肆無忌憚」。

李彥秀直言，炒股炒的不只是金錢遊戲，而是一萬九千條國人寶貴的生命以及超過一千萬人次確診的健康，「歷史會記住這一天，會記住民進黨政府如何草菅人命，不顧國人健康，縱容金錢遊戲」。