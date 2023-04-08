新竹寶山路發生一名女子綠燈走斑馬線時，遭對面一輛右轉轎車直接撞上，她先摔在引擎蓋上再滑落路面，驚悚畫面曝光。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

又有行人地獄事件！新竹寶山路日前發生一名女子綠燈走斑馬線時，遭對面一輛右轉轎車直接撞上，先摔在引擎蓋上再滑落路面，驚悚畫面曝光，所幸女子當下還能坐起身，男駕駛也趕緊下車查看；網友怒批「妹太正？看暈了」、「瞎了嗎、A柱太粗嗎」、「這表明撞人啊」。

臉書「新竹爆料公社」曝光事發畫面，一名女子當時走在綠燈的斑馬線上，正當她快要走到對面人行道時，對面一輛黑車轎車突然右轉朝她駛來，當場把她撞倒在地，女子幾乎是先倒在引擎蓋上才滑落至地面，駕駛當下也趕緊下車查看，所幸女子還能坐起身，原PO怒嗆「唉，行人地獄，希望你平安無事」。

畫面曝光引爆網友怒火，留言稱「現在不禮讓過班馬線的行人罰很大，怎麼還有這種人，希望被撞的人沒事」、「這好扯！到底有沒有在看」、「這麼不上心還是別開車了吧」、「妹太正？看暈了」、「4輪：為什麼不長眼睛，要給我撞」、「這可能在玩手機吧，超不專心的，人這麼大都沒看到，行人也要注意車子動態，馬路一堆雞腿」、「目小？A柱太粗嗎」、「這表明撞人啊」。

為保障行人通行安全，交通部修正提高汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行通過的罰責，並自3月31日施行，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰鍰新台幣2千元、大型車處罰2,800元，一律提高為處3,600元，至於機車維持處1,200元。