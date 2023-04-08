蔡逸帆（左）自招和好友劉怡里聊天最愛大嗑科學麵。（艾迪昇傳播提供）

蔡逸帆與營養師劉怡里是演藝圈的姊妹淘，2人主持YouTube頻道「里帆不煩」，從生活大小事介紹健康的衛教資訊，她倆一搭一唱，蔡逸帆以詼諧的態度，幫大眾問出藏在心中的話題，搭配劉怡里營養學的觀點，輕鬆帶出正確健康觀念。節目配合時事，或找專家來解惑，例如疫情期間曾邀請呼吸道醫師、心理醫師上節目，或開箱各類飲食，像元宵節就評比市面上各大品牌甜湯，甚至陽痿、痔瘡等難以啟齒的話題，2人也能深入淺出傳達正確觀念，

「里帆不煩」最新一集聊到上班族最常面臨的「急」手問題-尿急「我不是尿遁 真的憋不住」，蔡逸帆分享在懷孕後期，常有頻尿問題，詢問來賓泌尿科醫師顧芳才知道，頻尿的定義是每天2小時就跑一次廁所，節目中也從男女構造不同，解釋為什麼女生更難忍尿，以及頻尿的原因。此外，還指出當尿液出現泡泡、或難聞的水溝味時，就得注意身體可能出現警訊，帶大家從各個面向認識頻尿問題。

2人長久搭配主持下來，建立起好默契，有時候蔡逸帆問題還沒說完，劉怡里就接續把答案說出，讓蔡逸帆笑著吐槽好姊妹太搶拍。節目製作人透露，由於節目中的服裝是2人的私服，有時候到現場才赫然發現，2人的服裝選擇，搭配得好像事先套好一般，有時候一起穿深色，有時候又同時穿洋裝，衣Q神同步，2人好默契可見一斑。

2人在工作上雖然常常碰面，但私底下卻仍時不時通電話，有時講到忘我，聊到半夜才驚覺已過就寢時間，劉怡里虧好友講電話有猛吃零食的習慣，蔡逸帆招認最愛一邊聊天、一邊開心咀嚼科學麵，直呼「味美又紓壓」，但這卻苦了留怡哩，她苦笑：「都已經半夜了，聽她吃得不亦樂乎，我也忍不住食慾呀！」但為了健康著想，她只能掛上電話，猛喝開水解饞。「里帆不煩」每月10、20、30日11點準時上線。