上海江南造船廠的兩幅畫作最近外傳，似乎顯示了中方航母的新設計，讓人得以一窺004型未來航母的概念。
據《動力》（The Drive）網7日報導，這些圖像顯示，它們與003型航母「福建」艦不同，但外觀大致類似美國海軍的福特級（Ford-class）航母，還有法國的下一代新航母。
致力鑽研中國防務的獨立分析家@HenriKenhmann在推特上經營的《東方鐘擺》（East Pendulum）網帳戶上，7日貼出了這兩幅畫作。然而，與新航母相關的細節仍有限。
從畫像看來，設計顯然像「福建」艦般，有「彈射起飛/攔阻索回收」（CATOBAR）配置，能讓更多種軍機起飛，如仍在研製，並出現在畫作中的空警-600艦載預警機。同時從畫作中看來，艦上出現的隱形艦載戰機起碼外觀大致看似俗稱殲-35的FC-31「鶻鷹」。
儘管其他更具體的性能和戰力難以辨識，但@HenriKenhmann推測，新航母可能採解放軍長久以來一直很感興趣的核動力，而除了補給，或是其他因素外，核動力能讓航母的航程幾乎不受限制。
目前有核動力航母服役的，只有美、法兩國，而法國新一代航母也將採核動力。考慮到這一切，中方新航母外觀會看似美、法航母，也就不令人意外了。
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