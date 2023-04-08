美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）

上海江南造船廠的兩幅畫作最近外傳，似乎顯示了中方航母的新設計，讓人得以一窺004型未來航母的概念。

據《動力》（The Drive）網7日報導，這些圖像顯示，它們與003型航母「福建」艦不同，但外觀大致類似美國海軍的福特級（Ford-class）航母，還有法國的下一代新航母。

致力鑽研中國防務的獨立分析家@HenriKenhmann在推特上經營的《東方鐘擺》（East Pendulum）網帳戶上，7日貼出了這兩幅畫作。然而，與新航母相關的細節仍有限。

從畫像看來，設計顯然像「福建」艦般，有「彈射起飛/攔阻索回收」（CATOBAR）配置，能讓更多種軍機起飛，如仍在研製，並出現在畫作中的空警-600艦載預警機。同時從畫作中看來，艦上出現的隱形艦載戰機起碼外觀大致看似俗稱殲-35的FC-31「鶻鷹」。

Pour la 2ème fois en une semaine, le chantier naval Jiangnan Changxing, qui est en train de construire le 1er porte-avions CATOBAR chinois à propulsion conventionnelle, publie une illustration de ce qu'il pourrait être le prochain porte-avions nucléaire de la marine chinoise. pic.twitter.com/cARrDKAx5A — East Pendulum (@HenriKenhmann) April 7, 2023

New Chinese Carrier Concept Looks A Lot Like U.S. Navy’s Ford Classhttps://t.co/id2Jz51m6o — The War Zone (@thewarzonewire) April 7, 2023

中方海軍航母「三兄弟」的真實戰力

儘管其他更具體的性能和戰力難以辨識，但@HenriKenhmann推測，新航母可能採解放軍長久以來一直很感興趣的核動力，而除了補給，或是其他因素外，核動力能讓航母的航程幾乎不受限制。

目前有核動力航母服役的，只有美、法兩國，而法國新一代航母也將採核動力。考慮到這一切，中方新航母外觀會看似美、法航母，也就不令人意外了。