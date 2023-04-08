國民黨台北市第7選區立委黨內初選「芯費大戰」愈演愈烈，台北市長蔣萬安出手協調。國民黨前副主席郝龍斌8日表示，蔣萬安忙於市政，而且雙方都是好朋友，要蔣做這件事情有點困難，黨內的協調，應該是黨部的事情，黨部也給蔣建議，協調還是由黨部來，他完全認同這樣的看法。

郝龍斌今天早上陪同費鴻泰到吳興商圈拜票。費鴻泰被問起是否婉拒協調，他回應，都是透過辦公室與市長辦公室協調，不知道目前協調的時間是什麼，因為大家都在忙，都在趕行程，會問問辦公室；他強調，蔣萬安是那麼熟的老戰友，不管談市政問題或是初選問題都樂見。

蔣萬安沒親自聯絡是否沒誠意？費說，不會不會，台北市250萬人，有好多好多事，不敢說百廢待舉，但台北市有很多進步空間，市長很忙的，市長的事不亞於總統。

不過，市黨部希望蔣萬安不要介入，郝龍斌也稱，蔣萬安忙於市政，而且雙方都是好朋友，要蔣萬安做這件事情有點困難，但國民黨中央黨部應該記取教訓，中央黨部絕對有能力、且可以處理這件事情，中央黨部甚至市黨部應該處理提名相關規畫、人選協調，主席朱立倫可以做得更多。

是否認為蔣萬安不該插手？郝龍斌說，不會，蔣萬安也是看到現在狀況，想盡一己之力，這樣的做法值得肯定。

郝龍斌強調，對於黨內的協調，應該是黨部的事情，黨部相關負責人應該盡量朝團結和諧，讓選舉能平順進行、大家能接受的方式來做處理，這是黨部的事情，蔣萬安市政很忙，黨部也給蔣建議，協調還是由黨部來，他完全認同這樣的看法。

費鴻泰也認為，蔣萬安不管選務，現在要協調什麼？其實跟市政府的關係相對的事比較少，猜蔣萬安是要雙方心平氣和，蔣也不可能幫誰去安排工作，「徐巧芯就當議員，我就當立委，他大概能講的是這樣」。

費鴻泰說，1周後就開始做民調，社會公共資源有限，不希望初選就把所有資源都占了，他個人會一步一腳印把初選辦完就好，畢竟是黨內初選，要很平和，不要有摩擦，更不要讓支持者「驚恐」，「我們沒有那麼重要」，要平和的選完。

費鴻泰表示，自己每天都是照表操課，到菜市場、公園、路口去拜票，昨天在臉書發表，往後這4年要做什麼事情，不管是小朋友、老人家、勞保議題、地方建設，政府財政都需要處理，包含社會上有很多弊端，不管是市政、國家弊端、國家建設、兩岸關係，應該朝這方面共同努力。