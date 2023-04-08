「菜花」是常見的性病，令人聞之色變，醫師提醒，一旦感染過就會殘留在身體裡，當免疫力低下時可能再發作，若無法將病毒壓下來，就會突飛猛進生長，嚴重甚至長得像花椰菜一樣。

台北醫學大學附設醫院婦產科醫師黃佩慎在YouTube《劉教授婦產科》頻道指出，菜花大多都是性行為傳染，主要是人類乳突病毒（HPV）的第6型及第11型，在免疫力低下或有傷口時，經由人對人傳染。

女性感染病灶會出現在肛門口、肛門裡、會陰開口或陰道裡，長得比較快的話會變立體，嚴重甚至會長得像花椰菜一樣；男性感染時，會在生殖器末端有小小凸起物。

黃佩慎指出，菜花會在人體免疫力低下時，突飛猛進生長，若免疫力沒辦法將病毒壓下來，嚴重會導致生殖器長滿菜花。她提醒，長菜花時不要進行性行為，因為這時病毒量較高，容易互相傳染。

菜花的病毒有點像皰疹，會留在身上，在免疫力低下時再度發作；黃佩慎建議，得過菜花的人可以施打人類乳突疫苗，有效降低復發機率。