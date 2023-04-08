陸宣布3天環台軍演！國防部上午急召回三軍部隊主官應變 「10字原則」最新回應 @ChinaTimes ​

總統蔡英文與美眾議院議長麥卡錫會面後續效應開始發酵。大陸國防部今上午由東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅宣布「中國人民解放軍東部戰區」按計劃從4月8日至10日在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東海空域，組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。國防部也立刻緊急召回國軍三軍部隊所有主官，回到營區內坐鎮應變，但並未提升戰備狀況。

據了解，蔡英文出訪期間，包含國防部、海巡、國安單位正副主官(管)都進行管制奉命留守應變。未料大陸突然宣布連三天進行環島軍演，國防部又立刻召回所有部隊主官回營掌握狀況。

我國防部也做出回應表示，針對中共東部戰區宣布，將在台灣周邊執行戰備警巡及演習，國軍已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，持續保持高度警覺、適切應處，全力捍衛國家安全。

國防部並指出，近年來中共持續派遣機、艦侵擾，已對區域情勢造成威脅，甚至竟以蔡總統出訪過境美國為藉口實施軍演，已嚴重破壞區域和平、穩定及安全。國軍將以沉著、理性、嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控，捍衛國家主權及國家安全。