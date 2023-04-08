身在大學、碩士生滿街跑的時代，學歷已經不是獲取高薪的唯一準則，但不可否認，不少企業仍十分看重求職者是否擁有一紙好文憑。根據《紐約時報》調查，就讀加州理工學院可能是獲取高薪的最佳選擇，從該校畢業的學生，年薪中位數為11萬2166美元（約新台幣342萬）；麻省理工學院緊追在後，年薪中位數為11萬1222美元（約新台幣339萬）。令人意外的是，知名的哈佛、耶魯兩所大學沒有上榜。

紐時這份排名使用美國教育部的資料，針對2010年領取聯邦補助、進入大學就讀的學生（無論是否完成學業），檢視他們10年後的收入表現。在將近900所大學中，加州理工學院（California Institute of Technology）的畢業生收入最高，麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）居次，哈維穆德學院（Harvey Mudd College）排名第三。

其餘前10大學依序是：4. 本特利大學（Bentley University）；5. 賓州大學（University of Pennsylvania）；6. 卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）；7. 史蒂文斯理工學院（Stevens Institute of Technology）；8. 史丹佛大學（Stanford University）；9. 喬治城大學（Georgetown University）；10. 普林斯頓大學（Princeton University）。排名前5大學的學生，年薪中位數都在10萬美元以上。

報導指出，除了畢業後可獲得的薪資報酬，學費成本也是選擇大學的考量重點。不少校譽卓著、學術成果頂尖的名校都是由私人經營，學費不低，但學生仍可透過申請獎學金來減輕就學負擔。另外，也必須考慮地理位置和專業科目，才能選到理想的好學校。