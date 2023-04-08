詹璇依透露剛入行當記者時對理財也一竅不通。（陳俊吉攝）

全民普發6000元現金，主持國際財經節目《鏡轉全球》的鏡電視主播詹璇依，教大家把6000元當「錢母」錢滾錢，作為開始理財的第一步，「大家可以把它當成儲蓄的念頭、動力或紅包，現在從天而降6000元了，不要覺得說都沒有錢，我們一定要想辦法開啟理財之路，我認為選擇適合的工具就是『基金』。」

詹璇依推崇投資基金的主因為，「主要是連接的標的比較多跟分散，二來是隨時都可以贖回」，她今年持續看好「美股科技基金」，「因為它已經跌非常多了，投資最基本的就是『買低賣高』，雖然沒辦法預測什麼時候是最低點，但從線圖來看，現在一定是相對低點，現在買就是便宜，所以從這時候定期定額的扣（款）下去。」

她解釋「定期定額」的優點，「因為我們能克服心魔固定去扣，可以買在平均價位，6000元等於政府送的紅包，等大家領到之後，一個月從3000塊開始，政府形同幫你多扣2個月，養成紀律，2年至3年之後會很有感。」她舉例自己、老公跟2個女兒，一家四口就有2萬4千元，就可以扣8個月。

詹璇依也建議，可以將薪水入帳的隔一天設定「定期定額的固定扣款」日期，讓自己沒有退路，是一種強迫儲蓄的概念，笑說：「這就是所謂的富人公式『先儲蓄再花錢」』，你才可以便有錢人。」

不過，詹璇依看似精打細算，其實26歲剛入行當記者時，也不懂理財，拿到第一份薪水就跑去買名牌包，是名副其實的月光族，後來在財經台工作，開始了解股市、嘗試投資，「剛開始也是跟大家一樣是散戶被割韭菜，沒有賺錢，都是失敗的經驗。」

她說直到結婚生小孩後，因緣際會下主持一個理財節目，才發現基金很適合一般的上班族跟媽媽，並稱之為「睡得著的投資術」。她最後也給年輕人跟理財小白建議：「投資理財不需要你很厲害才開始，而是需要你現在就開始。」