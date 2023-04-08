【全程字幕】陪同拜票表態挺費鴻泰 郝龍斌讚「這句」：痛苦的選擇

總統蔡英文日前過境洛杉磯時與媒體茶敘表示，以現在情境而言，兩岸互不隸屬是一個很清楚的事實。國民黨前副主席郝龍斌8日上午反嗆，如果蔡總統跟麥卡錫見面中間，或是蔡總統的發言人能夠講說，蔡在美國跟麥卡錫講了兩岸互不隸屬，「我會對她的勇氣更佩服一點」。

蔡總統在美國洛杉磯與隨團記者茶敘時表示，馬英九赴中稱台灣和對岸「都是中國」的說法，是1970年代論述，以現在情境而言，「兩岸互不隸屬是一個很清楚的事實」。

郝龍斌今天陪同立委費鴻泰拜票時受訪說，兩岸關係上，對於前總統馬英九強調「九二共識活起來」，他完全同意，未來在九二共識政治基礎上，積極發展和平穩定的兩岸關係，這是好事一件。

郝龍斌批評，民進黨一再質疑馬總統在大陸的作為，蔡英文一再強調兩岸互不隸屬，如果蔡總統跟麥卡錫見面中間，或是蔡英文的記者會中間，她的發言人能夠講說，蔡在美國跟麥卡錫講了兩岸互不隸屬，「我會對她的勇氣更佩服一點」。

費鴻泰表示，兩岸非常危險，可能會有一觸擊發的戰爭，馬前總統回到台灣來，很多家長說不希望孩子上戰場，台灣已經到兵凶戰危的地步，應該謝謝馬英九這次到大陸，不管是祭祖、青年交流之旅，都帶來很強的訊號，就是兩岸是可以談的，是可以避免兵凶戰危的火藥。