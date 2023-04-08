撂30餘黑衣人「狂毆6國中生」替兒出氣 竹聯幫信堂副會長遭聲押

陳姓竹聯幫信堂副會長幫兒出氣圍毆國中生，桃檢警7日收網拘提33人，訊後將陳男聲押。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳姓竹聯幫信堂副會長幫兒出氣圍毆國中生，桃檢警7日收網拘提33人，訊後將陳男聲押。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳姓竹聯幫信堂副會長，因就讀國中的兒子在校內走廊和洪姓同學發生碰撞，2天後找來逾30名幫手，圍毆洪姓學生和家屬，導致對方骨折、腦震盪，桃檢警事隔一個月後，在7日傳訊11證人、拘提33人到案，認為陳男等3主嫌以眾欺寡、戕害學子，已涉犯組織犯罪防制條例，罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押，其餘被告3至15萬元具保候傳。

檢警調查，桃園某國中7年級的陳姓學生和不同班的洪姓學生，3月3日在校園走廊發生碰撞，2人後續在網路上互相留言辱罵，還嗆聲家長有黑道幫派背景。

其中34歲的陳生父親是竹聯幫信堂副會長，得知後竟透過Line私約到民宅談判，洪生等6學生3月5日由其中1名學生家長帶領赴約，過程中雙方叫囂引發更激烈衝突，陳男及在場友人，竟狂歐6名學生和家長，造成對方全身多處擦挫傷。

桃檢指出，陳姓竹聯幫信堂副會長僅因兒子和同學發生網路言語糾紛，就逼迫學生及家屬談判，並邀集30餘人助勢，談判過程中，還持刀械威嚇及毆打學生、家屬，導致被害人等受有腦震盪及骨折傷害，更以加害生命的言語恐嚇學生，使學子身心受創。

桃檢指派檢察官陳映妏指揮偵辦，7日至幫派聚集地搜索，並傳訊證人11人、拘提33人到案，訊後認為陳姓竹聯幫信堂副會長以眾欺寡、戕害學子等行為惡劣，涉犯組織犯罪防制條例、妨害自由及傷害等罪嫌重大，有勾串滅證之虞，連同另2主嫌向桃園地院聲請羈押，其餘被告依參與犯罪情節3至15萬元具保候傳。