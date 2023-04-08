韓國江南區補習街日前發生隨機向學生發送含有毒品飲料的新型犯罪手法，引發社會議論。事實上除這類近似「無差別攻擊」的犯罪手法外，去年違反毒品相關法規的未成年人就多達481人。

韓國警方表示，位於首爾江南區的補習街3日傍晚發生隨機發送混入毒品飲料案件，嫌犯2人一組，在地鐵站附近假借試飲活動向未成年學生發送貼有知名藥廠標籤的飲料，聲稱有助提高記憶力及專注力，目的是在事後向學生家長以「你家小孩吸毒，我要舉報」為由要脅勒索。

警方之後接獲家長通報，稱「小孩身體出現異狀」，這些喝下飲料的學生出現頭暈症狀，對冰毒的檢驗結果呈陽性。警方目前掌握受害者包括6名學生及1名家長。

根據現場監視畫面，警方至今共找出4名參與飲料發放的嫌犯，據嫌犯陳述，他們共準備100瓶毒品飲料，警方調查顯示其中10多瓶已經派發給學生，30瓶遭警方扣押，至於其餘近60瓶，嫌犯聲稱在被逮捕前已銷毀。

韓國總統尹錫悅對此下令大力偵查，誓言要戰勝毒品，但恐怕不是那麼容易。朝鮮日報報導指出，警方內部有意見認為「國家監管毒品系統已經崩潰」，各種新型毒品犯罪在過去幾年內層出不窮，涉案未成年人持續增加。

正義黨政策委員會透過檢方網站彙整資料顯示，2022年涉入毒品犯罪的19歲以下未成年人共計481人，較2013年的58人成長至8.3倍；其中屬高中階段的15歲至18歲者達291人，15歲以下則有41人，較2016年至2021年的6人以下水準大幅成長。

若計入已經成年的大學生、研究生，2022年涉入毒品犯罪的學生共計543人，與2018年的83人相比，短短5年內就成長至6.5倍。整體毒品犯罪也呈現擴大態勢，2022年遭當局查處毒販超過1.8萬人，創下歷年最高紀錄，較2021年增加13.9%。

隨著科技進步、資訊流通快速，未成年人接觸毒品的管道似乎更加多元、簡易，其中以「投擲交貨」手法最常見，毒販通常透過虛擬貨幣與客戶交易，再將毒品藏匿於住宅區等地，讓客戶自行取貨；3月就有一名女國中生透過Telegram購買冰毒吸食而遭警方立案，去年5月也有透過Telegram販毒的高中生遭捕。

在江南補習街案發生後，水源地方檢察廳7日表示已就29名毒販提告，其中包括利用未成年人運送毒品的販毒組織，這些毒販同樣也是使用社群軟體進行犯罪，遭扣押毒品多達39萬人份、價值相當於32.2億韓元（約新台幣8000萬元），且品項包括液態大麻、大麻軟糖、冰毒、搖頭丸等。