鄭亦真計畫之後到日本旅行，決定將政府發放的6000元換成日圓。（陳俊吉攝）

鄭亦真去年7月升格人妻，成為家中財務大臣。（陳俊吉攝）

鄭亦真身材姣好，日前跟老公出國被搭訕。（鄭亦真提供）

鄭亦真（右）與老公正積極「做人」中。（鄭亦真提供）

中天主播鄭亦真熱愛旅遊，因為之後計畫到日本旅行，加上現在日圓匯率低，她決定將政府發放的6000元都換成日圓存進戶頭、賺匯差，「我覺得換日圓最划算。」透露已辦一張日圓雙幣卡，屆時消費可直接用日圓支付，不會有任何匯差跟手續費，直喊：「真的很好用。」

鄭亦真去年7月升格人妻，成為家中財務大臣，這次政府普發6000元，笑稱老公「歐巴」小綱的6000元直接轉入她戶頭，強調：「因為出去玩會一起去啊。」

談到婚前婚後花錢方式，鄭亦真笑說「差很多耶」，以前很揮霍，1個月光吃飯、買衣服4、5萬就莫名飛了，「沒有買車時還會坐計程車，來回500元就沒了，光交通費花不少錢。」現在的她懂得持家，開車變得斤斤計較，停車費超過40元就不停，還會下載App或請教主播同事，看哪裡停車較便宜，「因為發現賺錢很辛苦，花錢好快。」

面對房貸、車貸、保險、水電費、各種稅等開銷，鄭亦真坦言看到帳單會有些緊張，花錢變得小心翼翼，「因為管理財務後，發現進來的（錢）怎麼會一直出去」，透露現在她的零用錢控制在1萬上下，「變得超省。」

鄭亦真說，曾經因為電子支付透支，她事後嚇傻，現在盡量「回到原始人方式」使用現金，「有次我發現那個月的刷卡費遠超過我的薪水，全都用電子支付真的不知道花了多少錢，現在就算找零錢很麻煩，我也要用現金，錢就有成功守住。」

鄭亦真與老公結婚快1年，日前到長灘島玩，美到被搭訕，老公還吃飛醋，增添夫妻情趣。被問到肚皮動靜，她說仍積極「做人」中，近半年開始不熬夜、調整生活作息，還算排卵期、吃維他命，朋友勸她放輕鬆，自然就會受孕，她說如果再不能自然懷孕，打算將卵子解凍做試管嬰兒。