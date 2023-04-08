這部南台灣第一個「油電雙用捐血車」，盼藉由捐血環境舒適度，強化民眾捐血意願，今日捐血250cc也可獲贈一盒雞蛋及200元全聯禮券。（林雅惠攝）

民眾前來捐血250cc可獲贈一個雞蛋禮盒及200元全聯禮券，捐500cc領取雙倍。（林雅惠攝）

國內目前除缺水、缺蛋外，還面臨缺血危機，高雄建商崑庭建設打造出第二部捐血車「棋琴建設號」，讓新捐血車加入募集血源行列，這部南台灣第一個「油電雙用捐血車」，盼藉由捐血環境舒適度，強化民眾捐血意願，今日捐血250cc也可獲贈一盒雞蛋及200元全聯禮券。

高雄捐血中心企劃課課長楊贛屏表示，南部地區各大醫院血液需求量居高不下，正常庫存量是必須維持在8至10天，但目前庫存量僅剩5天，其中又以O型血液最缺，民眾今日捐血250cc除了可獲的一盒雞蛋外，還有200元的全聯禮券可拿，捐500cc血液就可拿取得雙倍禮。

楊贛屏說，根據台灣血液基金會統計，近年需血量增加，因此捐血率也因而提升，在去年創下歷史新高達8.08％，不過24歲以下年輕人首次捐血率、捐血人數卻逐年下降，去年創下歷史新低，其中17至20歲捐血人數去年更跌破10萬人。

他指出，24歲以下年輕人首次捐血率自2013年14.69％，降至去年僅剩11.15％，捐血人數則從10萬4090人降至6萬1408人，主要是年輕人沈迷手機多元世界，逐漸失去捐血熱潮，加上少子化影響，導致年輕人捐血意願下滑，2030年血液供給恐不敷使用。

而崑庭建設秉持著「取之於社會用之於社會」的精神，於2013年底，正式成立「財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會」，發揮企業「善」的影響力，為台灣社會貢獻心力。

欣逢崑庭建設成立30週年紀念，由總經理陳宜霖發起，及崑庭建設廠商、股東及員工服務社會的力量，共同打造出第二部捐血車「棋琴建設號」，讓新捐血車加入募集血源的行列。第一部崑庭建設號捐血車在這近4年期間穿梭於高雄地區，總共募集60769人次，88575袋血液。

贈車啟用典禮暨捐血活動今日於楠梓區高雄大學預售建案「崑庭馥御接待中心」舉辦，民眾前來捐血250cc可獲贈一個雞蛋禮盒及200元全聯禮券，捐500cc領取雙倍，現場備有精緻茶點與飲料吧供應享用，期盼更多民眾能共襄盛舉，以熱血響應捐血，補足血庫救人一命。