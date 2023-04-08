蔡英文總統出訪返台，中共解放軍東部戰區今日宣布自今起至10日，將按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。對此，立法院長游錫堃表示，「未冬節都挲圓，無講是冬節」，他們藉這次總統與美國眾議院議長見面會表態。

游錫堃指出，他認為主張孫子兵法，「無恃其不來，恃吾有以待也」，一定要自立自強壯大自己，唯有備戰才能避戰，普丁以為一周就能拿下烏克蘭，現在已經1年多了，俄羅斯變成惡鄰國家，沒辦法跟美中兩國來比。

游錫堃表示，過去兩強或三強一定有俄羅斯，現在都沒有，俄羅斯等於吃到帶刺的魚骨頭，這個歷史應該給中國大陸領導人習近平知道，像俄羅斯入侵烏克蘭是典型的例子。

游錫堃指出，我們有海峽天險和先進武器，台灣防衛意志如果夠堅強，就不會動手，而不是屈膝下跪、講好話，被侵略者只有一個途徑就是備戰。