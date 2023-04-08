長相很仙的王祖賢曾是影壇巨星，演活《倩女幽魂》聶小倩一角，紅遍全亞洲。2004年息影後，王祖賢搬到加拿大溫哥華定居，回歸平凡人，時不時被網友拍到日常的生活。最近王祖賢在佛堂潛心拜拜時，被網友偶遇並拍下其身影，引起熱議。

網友7日於社群平台公開王祖賢現身溫哥華佛堂的影像，畫面中，王祖賢身穿海青服，雙手合掌，虔誠地禮佛，脂粉未施的她，配戴淺色口罩，露出一對雙眼，看起來有些疲勞，而招牌黑髮依舊濃密，能綁出豐厚的馬尾，還閃著天使光，髮質頗佳。

王祖賢現身溫哥華佛堂。（圖／王祖賢吧）

另一張照片，王祖賢與一群人站在佛堂內，身高173 公分的她，顯得格外突出，一眼就能認出。貼文曝光後，引起網友熱烈的討論，有人擔心王祖賢的照片被發出後，生活是否受影響；對此，原PO強調：「王祖賢本人有點讚，並不反對。」另一名網友則問王祖賢是否出家？底下有人留言解答她只是居士，否認出家。

王祖賢（浮水印處）身材高䠷，在人群中出眾。（圖／王祖賢吧）

王祖賢潛心學佛，參加法會的時候，偶爾會被網友巧遇，去年她與一群人禮佛，雖體型較為豐腴，但步伐仙氣飄飄，自帶絕塵氣質與美貌，十分出眾；而她身上穿的海青服，是在家信佛的居士所穿的款式，證明王祖賢未出家。