西班牙68歲女星安娜歐伯岡（Ana Obregón），日前無預警宣布靠著代理孕母方式喜獲女兒，讓她開心表示這是一個奇蹟，不過更令人震驚的是精主身分竟是過世的27歲兒子Aless Lequio，加上代理孕母方式在西班牙並未合法，引發不小的爭議。

據《¡HOLA!》報導，安娜歐伯岡抱著剛出生的寶貝女兒登上雜誌封面，她表示靠著代理孕母方式產下女兒，至於外界好奇的精主身分，她大方坦承是已經過世的27歲兒子Aless Lequio，由於代孕在西班牙仍未合法，消息曝光後引發不小爭議；對此，她無畏外界輿論抨擊，除了表示此事不須刻意隱瞞，更強調此喜訊是「一種驕傲及奇蹟」。

安娜歐伯岡在於Instagram寫下對已逝兒子的內心話，她表示未將兒子從癌症病魔拯救出來，是心中永遠的遺憾，更透露在兒子生前曾允諾「會把你的女兒帶到這世上」，才會用兒子生前儲存的精子進行代孕，如今完成兒子遺願，讓她坦言備感欣慰，強調未來會告訴孫女「父親是一位英雄」，希望能以他為傲。

即便背後原因藏著滿滿洋蔥，仍止不住外界排山倒海而來的抨擊言論，對此，安娜歐伯岡指出代理孕母在許多國家已經合法通過，許多未能生育的夫妻，甚至是同性戀伴侶都因此獲得小孩，可以說是造福許多家庭，忍不住霸氣反擊：「為何會成為醜聞」。