行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今（8日）上午9時許一同出席2023年第1屆小小英雄運動會。（葉書宏攝）

「中華奧會第1屆小小英雄運動會」今（8日）在新北市新莊體育館熱鬧登場。（葉書宏攝）

「中華奧會第1屆小小英雄運動會」今（8日）在新北市新莊體育館熱鬧登場。（葉書宏攝）

陳建仁、侯友宜同台出席活動 侯不忘提醒陳要注意這件事

行政院長陳建仁、新北市長侯友宜今（8日）上午9時許一同出席2023年第1屆小小英雄運動會，由東京奧運奪牌選手湯智鈞、李洋、王齊麟及黃筱雯共同點燃聖火後揭開序幕。侯友宜見陳建仁僅穿著短袖T恤，陪同他離開時還不忘提醒「身體要顧好！」

「中華奧會第1屆小小英雄運動會」今（8日）在新北市新莊體育館熱鬧登場，參加對象為4至6歲幼童，共有10項運動競賽及體驗，約2000名幼童參加，其中田徑、羽球、足球、跆拳道及體操特別邀請專業小小運動員示範賽，讓現場的家長、幼兒園老師及小小英雄們對運動有更深、更廣的認識。

陳建仁指出，要特別感謝中華奧會舉辦如此有意義的運動會，同時也感謝新北市政府提供良好的場地，這是運動扎根最好的開始，好的運動要從小開始，兒時父親都會帶著他去跑步、做體操，感謝家長們帶孩子們參加運動會；勝利不要驕傲、失敗不要氣餒，運動讓大家更團結。

侯友宜致詞時特別詢問在場孩童們「喜不喜歡運動？」、「想不想拿冠軍？」孩童們熱情回應「喜歡！想！」侯說，運動是一個好習慣、運動要從小開始，從玩樂的過程中找到興趣，運動是一輩子的事情，身體健康最重要。

此外，中華奧會走過100年，培育無數運動菁英在國際發光發熱，讓世界看見台灣的運動實力，一路走來，一定要感謝林鴻道主席在體育發展上的奉獻及付出，用實際行動落實對運動員的向下扎根、向上拔尖。

中華奧會主席林鴻道提到，中華奧會除了守護選手、促進運動發展以及作為選手的最佳後盾之外，更致力於推動「運動從小開始」，希望透過小小英雄運動會舉辦，讓小朋友帶出全家人，爸爸、媽媽、爺爺、奶奶都來親身參與運動，留下歡樂回憶，進而推動奧會向下扎根及提升全民運動風氣目標。

新北市教育局表示，自2017年起每年出版幼兒運動專書，2020年發表「新北健康Follow Me」健康操MV，目前已是幼兒園日常教學內容；而市府體育處在今年5月至9月也將全新規畫兒童田徑活動，歡迎親子一同踴躍參與，持續透過運動建立家長與幼童間共同的回憶，促進全民與親子運動的風氣，打造安居樂業的幸福城市。