This would've gone way farther if it hadn't hit the moon pic.twitter.com/9OnHnDSiM7 — Tampa Bay Devil Rays (@RaysBaseball) April 7, 2023

坦帕灣光芒寫下了開季7勝0負的佳績，成為近10年來第3支達陣的球隊，再1勝就可超越2015年皇家、2016年金鶯的開季7連勝戰績。令人驚異的是光芒這幾戰轟下18支全壘打、總計53分，只被對手攻下17分，同時每場比賽都贏過對手4分以上，大聯盟官網指出這是百年一見的強力開季7連勝。

光芒8日戰勝運動家，他們在第2局打出大局，拉米瑞茲（Harold Ramírez）陽春炮拉開序幕，接著無人出局滿壘，四壞保送擠回第2分。運動家投手沃迪查克（Ken Waldichuk）奮勇連K兩人，但他可能大意了，1好1壞時投出一顆滑切球對決，不幸被帕雷德斯（Isaac Paredes）大棒咬中，滿貫全壘打！

單局灌進6分之後，光芒馬格特（Manuel Margot）、貝登寇特（Christian Bethancourt）又在第3局各自追擊1發陽春炮。運動家相當頑強，光芒靠著第8局法蘭柯（Wander Franco）的陽春炮追加保險分，終場仍以9比5獲勝。運動家12支安打超過光芒，但是挨了那記滿貫轟實在太傷。

總計光芒全場5轟，其中4轟來自運動家投手沃迪查克，他3局失8分吞第2敗。沃迪查克出身洋基農場，去年被洋基賣過來，運動家很少在交易中吃虧，這回也不例外，儘管沃迪查克表現差，但是運動家送出的先發投手孟塔斯（Frankie Montas）已經有傷在身，洋基仍當了冤大頭。