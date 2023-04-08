3月工作天數恢復正常，玉晶光3月合併營收為10.52億元，月增13.46%，年減14.85%，累計第1季合併營收為33.27億元，年減1.67%。

由於第2季為美系客戶新舊機交替期，玉晶光表示，第2季為傳統淡季，謹慎看待第2季營運，不過下半年在美系客戶新產品挹注下，玉晶光樂觀看待下半年營運，公司亦將力拼今年營收會比去年好。