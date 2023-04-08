回應古茶布安的呼喚，屏東青年出發雲豹故鄉探索山林。(屏縣府提供)

屏東縣政府主辦的古茶布安的呼喚－青年跨域行動領袖營，在教育處長劉育忠主持授旗儀式後，期許學員們進入魯凱族傳統領域，能夠開放思維、用心學習與感受。

魯凱族部落在屏縣分布位於較為高冷的山區，擁有美麗雲豹神話、豐富的口傳歷史和山林知識系統；學員們將在四天三夜行程中，親睹莫拉克風災造成的阿禮大崩壁、攀登素有「阿緱富士」之稱的井步山、領略阿魯灣古道風土，還要在林地栽植金線蓮，從三級產業各個層面，深入瞭解部落林下經濟。

在正式入山前，參與學員已通過笠頂山、白賓山與里龍山等3次山野教育訓練，學習屏東平原區域內的族群關係與歷史，學員分成四小隊，除了要協作產出小隊報告、培養團隊默契，還要合作設計菜單，採購裸賣的食材，在生活中實踐環境理念。

劉育忠提醒營隊宗旨，也是計畫的4個關鍵字，青年、跨域、行動、領袖。「青年」指的是各位學員；「跨域」不只是跳出舒適圈，讓不同年齡、背景的學員與老師一起參與這次活動；「行動」則是實踐；「領袖」，營隊的重要目標之一，是學習「領導」和「被領導」，進而成為未來世界的領導者。

此次活動參與人員為屏東縣14歲至20歲在學青年19名，及教學支援人員合計26名，從國中生到大專生都有，透過小組任務的賦予，學習有效溝通，從中體會到如何領導與被領導。希望透過部落遷村議題、氣候變遷與審議式民主課程的培養，將山林中的經驗昇華為後續行動養分，一起做些有利於環境及社會的事。