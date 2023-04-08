時序已進入4月，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座4月的幸運日，其中獅子座、水瓶座幸運日最多，高達6天，事業、愛情、財運方面都有好的表現，其次是金牛座、巨蟹座、天秤座、天蠍座、摩羯座，幸運日有5天，其他星座則有4天的好運日。

▍牡羊座

幸運日：4日、12日、14日、29日

4日：只要夠積極，就能突破困境。

12日：愛情運旺，單身者有好姻緣的際遇。

14日：財神爺光顧，只要努力就能得到豐厚錢財。

29日：異性緣不錯，可打鐵趁熱、一蹴而就。

▍金牛座

幸運日：1日、2日、5日、7日、15日

1日：受財神爺眷顧，可獲豐厚錢財。

2日：狀態不錯，能應對各種事務，做出令人滿意成績。

5日：桃花運旺，單身者可多留意身邊表示好感的異性同事。

7日：有偏財運。

15日：適合投資理財的好日子。

▍雙子座

幸運日：4日、28日、29日、30日

4日：事業上有機會可掌握主導權。

28日：財運旺，投資理財有很強的直覺，長線投資會讓收益擴大。

29日：不僅得財順利，也很有異性緣。

30日：偏財運旺，有多重得財管道，也有貴人相助。

▍巨蟹座

幸運日：1日、2日、22日、29日、30日

1日：能享受生活，做起事來也很起勁，收穫多。

2日：有伴侶者能彼此坦誠相待，適合討論未來發展。

22日：金錢回收的時刻，守財力特別強，也適宜追債。

29日：得財不費力，不妨在今日投資，易有意外收穫。

30日：財運不錯，有利於洽商、業務工作者。

▍獅子座

幸運日：2日、7日、14日、22日、25日、29日

2日：戀愛指數高，與戀人間的感情有進一步發展。

7日：財運旺，收穫多寡與先前的努力有關。

14日：異性吸引力強，人際關係良好，宜大膽表白。

22日：心態平和，一點收穫都能感到滿足。

25日：充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商。

29日：憑專業技能，有許多賺外快機會，可大膽出擊。

▍處女座

幸運日：2日、15日、21日、23日

2日：工作運旺，任何事都能得心應手。

15日：對自己感興趣的交易處理起來得心應手，易有收穫。

21日：福星高照，心情也呈現愉快的狀態，有機會大飽口福。

23日：魅力四射，有機會遇到追求者，也很適合化解誤會。

▍天秤座

幸運日：1日、9日、11日、15日、26日

1日：適合與人合作投資，容易獲利。

9日：單身者自信的一面突顯，有異性主動示愛，且有心儀對象可開始行動。

11日：遇到難題基本能解決，貴人多來自上司，有困難找人幫忙即可。

15日：異性緣佳，在團體活動中能感受到別人的熱情。

26日：財神爺光顧，努力能獲豐厚錢財。

▍天蠍座

幸運日：8日、14日、20日、22日、27日

8日：不經意的邂逅能擦出火花，適合好好精心打扮一番。

14日：許多機會能得以發揮，且容易得到異性朋友同事從中協助。

20日：愛情擋也擋不住，內心會感覺很甜蜜。

22日：有暗中收到禮物或金錢的機會，商務接洽者適合在競爭中得財。

27日：事業上有機會可掌握主導權，積極表現就會有收穫。

▍射手座

幸運日：5日、18日、19日、23日

5日：事業上達到事半功倍的效果。

18日：有得財機會，賺錢輕鬆，甚至得到金援或收到禮物。

19日：易從他人身上獲取利益，倘若有投資計畫，不妨著手投資。

23日：精力旺盛，充滿信心，對任務執行很有力度。

▍摩羯座

幸運日：3日、4日、15日、23日、30日

3日：適合與人合作，同心協力下能最大程度的發揮自己。

4日：金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力。

15日：名利雙收的好日子，貴人多，容易得到長輩、上司的協助。

23日：沉浸於快樂之中會產生結婚的念頭，另一半也會給予配合。

30日：適合投資理財的好日子，有機會撈上一筆。

▍水瓶座

幸運日：2日、8日、12日、17日、23日、29日

2日：善於用人，效率很高，工作上事半功倍。

8日：桃花朵朵開，與異性朋友接觸機會多。

12日：令人羡慕的財運，有付出三分得到七分的幸運。

17日：多能運用聰明才智來完成交辦事項，是好的開始。

23日：事業上有增資擴充的欲念，金錢上的貴人多來自長輩。

29日：有什麼計畫可大膽執行，與朋友合作更易見成效。

▍雙魚座

幸運日：2日、8日、20日、29日

2日：不用花費太多心力就有收穫，有機會收到禮物或獎金。

8日：魅力散發，容易讓異性一見傾心，對單身者有利。

20日：在工作上有表現機會，從最有興趣的事務著手效率會提高。

29日：頭腦特別靈活，能突發奇想想到一些策劃方案。