「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）日前傳出祕戀名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner），據《Page Six》報導，指出兩人今年1月在巴黎時裝週相識即一見鍾情，甚至被民眾目擊兩人疑似一同到中美洲度假。對此，兩人皆未回應，引發外界討論。

27歲的提摩西夏勒梅日前被《Deuxmoi》爆料與25歲的凱莉珍娜交往，兩人1月在巴黎時裝週的尚保羅高提耶新裝發表上相識，隨後男方2月前往土克斯及開科斯群島度假，女方也被發現穿著黑色比基尼走在當地沙灘上，不禁讓人產生聯想。得知消息的粉絲們，馬上湧入男方的社群留言：「不會是真的吧」、「拜託不要跟凱莉交往」、「不會是要當繼父了吧」、「會跟大家解釋嗎」。

Fans go wild over Kylie Jenner, Timothée Chalamet dating rumors https://t.co/u2giiA1lp2 pic.twitter.com/zM22FkJ0lA — Page Six (@PageSix) April 7, 2023

提摩西夏勒梅於2009年出道，在2017年以《以你的名字呼喚我》爆紅，演技受到肯定，成為好萊塢炙手可熱的男演員，他的感情生活也相當精采，包括《玩命關頭》演員艾莎岡薩雷茲、強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普、瑪丹娜女兒露德絲里昂，甚至與賈伯斯女兒伊芙賈伯斯傳出緋聞，但都在戀情曝光後就結束了。

而凱莉珍娜與名媛金卡戴珊是同母異父的妹妹，除了出演電視實境秀，也發展自己的花妝品品牌，2019年時就成為全球最年輕的10億美元（約新台幣304億元）富豪之一。不過她的感情生活就沒那麼順遂，和饒舌歌手崔維斯史考特自2017年就分分合合，雖然育有2個小孩，但已在去年底正式分手；這次與提摩西傳出緋聞，令外界十分好奇兩人的關係。