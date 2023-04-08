32歲的潘姓男子遭員警盤查一開始還報假身分。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

32歲的潘姓男子日前到小港一間養生館按摩，遇上警方臨檢，他還謊報他人身分證字號，隨即遭識破，警方查出他涉身揹4條罪嫌遭通緝中，另外，現場還有2名女子，一查發現她們都是都是越南籍失聯移工，立即依法逮捕並移送移民署專勤隊裁罰及遣送。

小港分局漢民派出所5日晚間10點多執行擴大臨檢勤務，到小港區宏平路某間養生館包廂內，在一樓員工休息室內發現2名外籍女子，面對警方臨檢查證身分時，2名女子默不吭聲，還假裝聽不懂，神情逐漸緊張並遲遲不出示護照、居留證等資料供核對身份。

警方依法帶回派出所查證身分，這才發現40歲的吳姓女子及32歲的潘姓女子為越南籍失聯移工，立即依法逮捕並移送移民署專勤隊裁罰及遣送。

不過警方在盤查2名越南籍女子時，也發現還有另1名形跡可疑的男子，他看到警方出現後，默默離開，還是被眼尖員警攔下，查證身分時還謊報他人證號，經眼尖員警發現照片有差異，詢問家中親友姓名，他支吾其詞並神情閃爍，眼見難逃法網才報出真實身分，原來32歲的潘姓男子是高雄地（檢）院、苗栗地檢、橋頭地檢等單位發佈的妨害公務、毒品、恐嚇取財、詐欺的通緝犯，警方立即依法逮捕並解送歸案。

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