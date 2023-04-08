廖姓婦人於2021年9月間，在林姓友人位於南投市住處房間內，徒手劇烈搖晃並毆打親生未滿9月女嬰，致女嬰雙側急性硬腦膜下出血，合併缺氧導致腦部萎縮；南投檢方偵結，依《刑法》凌虐或以他法足以妨害幼童身心健全或發育致重傷罪嫌，將廖姓婦人起訴。

南投檢方於2021年9月9日接獲南投縣警察局中興分局通報，指稱轄區有年僅9個月女嬰，因為呼吸急促、身體癱軟，經送佑民醫院，轉送至彰化基督教兒童醫院急診就醫並住院治療，經頭部電腦斷層檢查發現女嬰呈現受虐性腦傷症狀。

南投地檢署檢察長張云綺，隨即指派檢察官蔡岱霖偵辦，指揮警方蒐證、履勘現場、調取女嬰相關病歷資料等，並函請彰化基督教兒童醫院提供專業意見，另透過本署婦幼保護聯繫平台通報南投縣政府，南投縣政府並具狀對廖姓婦人提出告訴。

女嬰遭凌虐後，受有雙側急性硬腦膜下出血合併缺氧，缺血性腦病變導致廣泛性嚴重腦水腫、雙側多層眼底（視網膜）出血、右側遠端股骨幹端角骨折及右側遠端脛骨骨折等傷害；持續治療後，經電腦斷層檢查腦部仍呈現全右腦萎縮並有腦室擴大情形，為中樞神經不可逆損傷，左側偏癱永久後遺症，無完全治癒可能，於身體及健康有重大不治或難治之重傷害。

南投檢方表示，為保護兒少免於暴力傷害，並尊重孩子的獨立人格，對於兒虐案件，持續落實執行「檢察機關重大兒虐案件偵辦流程」，並致力結合警政、社政、醫療各網絡單位，擴大橫向連繫及分工，以便及時救援，維護兒少權益及保護兒少健康成長環境。