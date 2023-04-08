Crispy脆樂團將於新北市美術館的草地音樂派獻唱。（寬寬整合行銷提供）

「遇見新美」草地音樂派對將於15、16日在新北市美術館登場，共超過10位超強卡司輪番獻唱，首日重磅邀請金曲歌后彭佳慧演出，屆時將帶來多種語言的歌曲，彭佳慧說：「我覺得美術館呈現的東西應該是非常的多元化，所以我會帶來英文、客語、台語、中文的作品，包括我自己的創作，都會在那天下午帶著我的樂手老師們呈現。」

身為人母的彭佳慧很開心新北市未來多了一個「遛小孩」的好地方，同時分享相關經驗：「我最喜歡的時光就是假日的時候，沒有工作、孩子也不用上學的時間，我們會帶著三明治、漢堡、簡單的帳棚到戶外野餐，野餐的時候可以什麼都不用想，享受陽光、享受戶外新鮮的空氣、享受親子之間的時光。」喜愛帶著孩子踏青的她，笑說將來可能大家會時不時會在新北市美術館看到她。

曾入圍金曲獎最佳演唱組合的Crispy脆樂團將於16日演出，在新北市長大的丁丁對於這次受邀十分興奮，也表示其實他們平時就喜歡參觀不同的展覽：「很喜歡沈浸在藝術家們所營造的空間裡，去理解他的思緒與創作脈絡，總是能夠找到不同的靈感刺激，也會激發我們在面對自己的作品時，能有不同的思考面向。」透露這次的演出將有鼓手一同加入。