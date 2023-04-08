中共上午連續連續進行三天環台軍演，東部戰區立刻展開動作。國防部表示，中共上午編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，迄1100時止偵獲殲10、殲11及殲16等型機42架次，其中逾越中線及進入西南空域計29架次；共艦計8艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部強調，共軍蓄意製造臺海緊張，除破壞和平穩定，對區域安全及發展亦造成負面影響。國防部對此種不理性行動，表達嚴正譴責，將以堅實戰備整備，捍衛國家安全。