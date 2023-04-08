一名女網友稱日前在餐廳與男友吃生日大餐時，男友突然拿出一朵花與8萬元鑽戒求婚，讓她完全不能接受，她認為曾向對方提過求婚場景應該是男方親自佈置，雙方父母在場，認為男友在餐廳求婚很沒誠意「這麼爛的場面請我朋友來看笑話…丟臉死」，文章曝光引發其他網友們砲轟。

該女網友在Dcard發文，她日前生日被男友帶到對方工作的餐廳用「員工折扣」吃飯，過程中男友突然求婚，男友同事們在旁起鬨，讓她感到丟臉說「我男友真的超像猴子，這種內場廚師是不是都很沒文化」；她說之前有跟男友提過想要的求婚場景，不能接受對方只是吃頓飯、拿朵花就求婚，「甚至戒指只有8萬多，雖然男友有做短影片，但感覺是臨時拿照片湊一湊，真的好煩」。

一名女網友稱日前在餐廳與男友吃生日大餐時，男友拿出一朵花與8萬元鑽戒求婚，讓她完全不能接受，認為男友在餐廳直接求婚很沒誠意。（翻攝自Dcard）

該女網友說她想要的求婚場景是男方親自佈置會場，雙方父母都在場，有影片、有蛋糕，她認為男友很沒誠意，連地點都選在對他們毫無意義的餐廳，她罵男友「這麼爛的場面請我朋友來看笑話…丟臉死」，說對方連求婚都求不好，不知道婚後會對她如何，稱當時飯後就想提出分手。

其他網友對此不領情，留言批原PO「還好求婚失敗，恭喜你陳XX，上輩子應該有燒好香」、「為什麼這種女生都有男朋友」、「奇文共賞，妳真的很丟臉，還到網路上來自己丟自己的臉」、「恭喜陳XX，台灣還有很多很棒的女生」、「這是PO上來被罵的嗎？不是就趕快分手，沒欠妳」、「戒指還人家，然後趕快分手」、「陳XX趕快跑」、「恭喜XX重獲自由，你的人生即將光明」。