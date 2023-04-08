黃國倫無奈訴說起曾被寇乃馨刺傷的話。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》下周二（11日）晚間10點播出「婚姻中不能說的一句話，說了保證會離婚」，藝人寇乃馨與黃國倫是演藝圈的模範夫妻，但黃國倫卻透露夫妻倆其實有過不少激烈爭執。

黃國倫說：「那次吵得很兇，她冷冷的說『黃國倫你這個離過婚的二手貨，你根本配不上我』，這句話一刀斃命，我不講話就開始收拾行李，隨便找了一家酒店，我還想說老婆會不會擔心我，結果3天都沒有電話。」寇乃馨也立馬承認錯誤：「我有時候會覺得他比我大很多，他要讓我，所以其實我是非常不會在婚姻裡道歉的，就算我心裡面很難過，我也會說不出口，像他整理行李離開的時候，我心都碎了，可是我就是沒辦法跑出去追他。」

寇乃馨則不能接受自己受委屈，黃國倫還幫著外人對她說教：「有一次活動結束，公關公司不付錢，我跟他們據理力爭，我想說他會替我出氣，結果他開始說教，我真的一把火沒地方爆，隨手就抄起旁邊的吉他問他『挺我還是挺別人？你如果敢說錯，我就把吉他砸了』！」

不料黃國倫不僅沒改口安撫她，還冷回一句「隨便」，氣得寇乃馨失去理智怒砸吉他，在場來賓很好奇黃國倫最後怎麼平息寇乃馨的怒火？黃國倫則說：「我說老婆不要拿吉他威脅我，因為在我心中妳比吉他重要多了，她冷靜後就一直哭說對不起，但這把吉他雖然摔爛了，我還是把它珍藏在家裡，引以為戒。」