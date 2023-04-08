屏東林管處捐贈國產材，攜手萬安國小打造「部落木雕美學」。(屏東林管處提供)

學生創作成品融入原住民傳統文化故事。(屏東林管處提供)

屏東林區管理處日前將一批吉貝木棉木料，提供泰武鄉萬安國小作為木雕技藝教學使用，期待透過師生創作，打造「部落木雕美學」學校，發揚雕刻工藝之美，共同推廣木材多元運用，也讓原民美學與創新得以傳承。

此次提供木料來自美濃雙溪熱帶樹木園區，是為防治褐根病而伐除，雖然為南洋引進樹種，經評估木材仍可多元利用，屏東林管處於是結合屏科大推動國產材運用於生活用品開發計畫，2022年與林後四林平地森林園區周邊4所國小合作，今年再增加泰武鄉萬安國小，期待透過國內木料提供，共創部落之美。

萬安國小近年來於課程中推動部落美學，特別安排木雕課程工作坊，以高年級學生為主要對象，聘請在地萬安村藝術家何富強擔任講師，傳承瀕臨失傳的原民傳統木雕技藝。

原本學校木雕課程木料使用進口材，此次林管處提供吉貝木棉板材1批，期待融入國產材元素後，在學生木雕技藝雕琢下，更能發展具有在地文化的課程，打造「部落美學」校園，推廣原民美學及傳承與創新原民文化，並透過木雕技術、藝術雕工，呈現國產材獨一無二特色。

林管處表示，未來完成的木雕作品，將展現在校園不同角落供學校師生及民眾欣賞，希望這次合作，在日後學生無限創意下，將國產材融入部落故事，雕刻自己親手構圖的木雕作品，藉此呈現排灣文化藝術，並以學生作品布置獨一無二的原民藝術風情，敘說專有的木雕創作故事。