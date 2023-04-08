民眾質疑執勤車輛上沒有任何環保局的相關字樣。（翻攝臉書「溪湖人生活圈」）

民眾今天在臉書社團「溪湖人生活圈」貼文指出，他的公司遇到兩名自稱環保局的人員來臨時稽查，他見對方沒穿環保局服裝，車輛上也沒有可識別的證件及字樣，在擔心被騙下，他未提供相關資料，也發文提醒大家注意。彰化縣環保局指出，該局近來有透過委辦公司進行臨時稽查，民眾若有疑問，可向該局求證。

「請溪湖地區加工相關行業的公司注意！」發文民眾表示，近期有兩名自稱環保局的人員出沒，實施臨時稽查，但他們身上僅掛有寫著彰化縣環境保護局的工作證，也沒有穿著環保局的制服或背心，執勤車輛上也沒有任何可識別之證件，談話間更可以看出兩人對於加工行業無相關知識。

該位民眾說，這兩名男子表明來意，說是要稽查製程，以了解是否造成噪音等污染，還要求該公司提供負責人的身分證字號，由於當下對稽查內容有疑慮，並且關乎到個資問題，詢問了相關單位之後也被告知沒有遇過這種稽查方式，所以當時沒有提供給對方相關的身分證字號，對方後來就自行離去。

兩名男子離開後，該位民眾隨即再向環保局查證後，雖確定對方是環保局委託的稽查人員，但他再發文請大家注意，如果有類似人員進行稽查，在稽查過程要求證件、推銷或是要求付錢，可以先求證於環保局或是警察。

彰化縣環保局局長江培根指出，相關規定僅要求該局及委辦公司人員在執行臨時稽查時，必須出示相關文件及該局工作證，但未規定必須穿著環保局等字樣的背心，執勤車輛的車身也未規定需有環保局等相關字樣。經查，民眾所稱的2人組的確是該局委外執行臨時稽查的委辦公司人員。

江培根表示，因為彰化縣內補辦臨時工廠登記的工廠、公司相當多，該局需輔導其環保符合相關規定，因此必須透過委辦公司協助進行稽查，以了解這些工廠或公司在生產等相關製程有無污染疑慮，該局匯整稽查結果後，再輔導及列管。民眾遇到稽查時，若對方有無理要求，或態度不佳等狀況，都可向該局反映。