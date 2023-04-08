陸宣布3天環台軍演！國防部上午急召回三軍部隊主官應變 「10字原則」最新回應 @ChinaTimes ​

蔡英文總統昨日結束出訪行程回台，今（8）日上午8時中共「東部戰區」宣布將進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。而國防部稍早發布新聞稿表示，今日自11時為止，偵獲42架共機在台海周邊移動，並有29架次共機從北中南逾越海峽中線，國防部對此也嚴正譴責。

國防部表示，中共於今日上午編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，迄1100時止偵獲殲10、殲11及殲16等型機42架次，其中逾越中線及進入西南空域計29架次；共艦計8艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部強調，共軍蓄意製造臺海緊張，除破壞和平穩定，對區域安全及發展亦造成負面影響。國防部對此種不理性行動，表達嚴正譴責，將以堅實戰備整備，捍衛國家安全。

此前中共「東部戰區」宣布，解放軍東部戰區自8日至10日將在台灣海峽，以及台灣北部、南部、東部海空域，進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。