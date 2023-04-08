大陸委員會今日針對中共當局藉蔡總統出訪過境美國，在臺灣周邊進行戰備警巡及軍演，表達嚴正譴責與抗議。強調中共持續對臺軍事威嚇，破壞臺海及區域和平穩定，臺灣不會退縮屈從，更不會挑釁冒進。政府已全程掌握情勢，將秉持「不升高衝突、不引發爭端」的原則，密切警戒監控，理性適切應處，維護國家安全，籲請國人放心。

陸委會強調，蔡總統出訪我邦交國及過境美國已行之有年，與美國等友好國家朋友面對面互動溝通，有助於促進臺海及區域和平穩定；呼籲中共以平常心看待，自我克制，切勿誤判情勢，升高臺海及區域緊張情勢，破壞兩岸關係。

陸委會指出，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，也是臺灣民眾的堅持，中共任何脅迫行徑都無法改變此一事實。政府堅定捍衛國家主權與民主自由，站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，持續提升自我防衛，並與理念相近民主國家密切合作，共同抗衡威權主義擴張，維護兩岸及印太地區和平穩定。