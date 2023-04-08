4月清明連假結束，許多民眾關心接下來運勢如何？星座專家、塔羅牌老師艾菲爾在臉書點名金牛座、牡羊座、獅子座及巨蟹座在水星進入金牛後，財運將顯著提升，無論是在事業或投資都可望獲得不錯的收益。

Top4：巨蟹座

4月水星進入巨蟹座的人際關係宮，朋友圈變得更加廣闊，這個月會結交到一些非常有價值的人，他們會提供幫助、甚至是投資機會；他們的出現為巨蟹座財務狀況帶來極大好處，記得把握機會，和他們建立良好關係。這個月財運非常好，能輕鬆獲得額外收入，有很多機會賺取意外之財。

Top3：獅子座

隨著水星進入獅子座的事業宮位，獅子座會感覺到自己的職涯變得充滿活力及自信，並獲得更多關注與認可。如果是創業者，這段時間也是一個非常好的時機去擴展業務、新客戶，提高收益。另外，獅子座的創造力和創新思維也會提高，可能帶來一些驚喜的收入。

Top2：牡羊座

4月水星進入牡羊座的財帛宮，這個月會獲得一些莫名其妙的好運，可能是中彩券、收到意外獎金或是贏得競賽；此外，會有更多機會接觸到財務相關訊息，也會遇到願意合作的人，這些人可能會成為你的貴人。

Top1：金牛座

代表商業與溝通的水星在4／4進入金牛的命宮，給予金牛座更加穩健的財運。4月期間，金牛座財富管理能力提高，不僅能有效控制支出，還能透過理性的投資賺取更多收益；特別在事業上有更多機會與客戶談判，拓展業務及增加收入。

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