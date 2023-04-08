由嘉縣文觀局主辦的「朴通市集」，4月15日、16日在嘉藝點水道頭文創聚落登場，活動將會有「百人彈珠大賽」。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

由嘉縣文觀局主辦的「朴通市集」，4月15日、16日在嘉藝點水道頭文創聚落登場。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

嘉縣文觀局將於4月15日、16日在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「朴通市集」，規畫豐富的手作、表演活動。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

由嘉義縣文化觀光局主辦的限定文創市集「朴通市集」，將於4月15日、16日在朴子市嘉藝點水道頭文創聚落熱鬧登場，邀集50家文創品牌，推出互動體驗市集、親子手作、童玩大賽以及精彩的表演秀，打造「春遊童樂會」，邀請民眾來水道頭聚落享受假日悠閒時光。

縣長翁章梁表示，嘉藝點水道頭文創聚落是縣內第一個文創聚落，前身為日治時代東石國中宿舍群，後經縣府整修，規畫為文創聚落，現由文化觀光局管理，有9家文創業者進駐，定期推出藝文展覽、市集活動，是兼具教育與娛樂意義的場域。

文觀局表示，此次主題以「春遊童樂會」為軸心，強調「童趣」概念，活動日下午會舉辦「百人彈珠大賽」，邀請7至12歲的兒童參加，以彈珠積分入圍前10名者皆有禮物，最後冠軍則可得到1台兒童拍立得相機；另市集消費滿額300元還可參加「限時球池尋寶體驗」，每日準備200份禮物供親子抽獎，有機會獲得棉花糖、文具、特色桌遊等禮品。

文觀局介紹到，活動邀請50家文創品牌，推出豐富的手作活動，例如春漾餅乾手作、手勾毛線花束、種子吊飾DIY、毛茸茸娃娃、嬰幼兒布手作等，並安排適合親子的「體驗市集」，特別邀請台灣原創故事品牌桌遊推出體驗遊戲，讓大人小孩一同沉浸在遊戲樂趣中，另還有默劇演出、花式泡泡秀與魔術表演等，精彩的藝文內容不容錯過。