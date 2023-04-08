「全國Walking日-台中市112年度春季親子健行活動」8日於921震災紀念公園熱鬧登場，市長盧秀燕親自到場鼓勵市民持續參與運動。（馮惠宜攝）

「全國Walking日-台中市112年度春季親子健行活動」今（8）日於921震災紀念公園熱鬧登場，吸引超過6千名市民和親子參加，市長盧秀燕到場鼓勵市民持續踴躍參與運動，一起走出健康！她也宣示，加速建設「太平國民暨兒童運動中心」，預計114年完成，屆時將成為新興運動景點。

這項由台中體育總會健行登山委員會支持舉辦的親子健行活動，除了全民健行，還有各項精彩表演及各類宣導體驗，主辦單位也準備了豐富的獎品供參與民眾同樂；台中市體育總會健行登山委員會主委暨市議員黃佳恬也親自到場，市長盧秀燕、運動局長李昱叡、民政局長吳世瑋、太平區長許貴芳都共襄盛舉。

盧秀燕表示，她上任後積極推廣全民運動，希望促進市民朋友健康，尤其健行活動親子同行，更有益增進親子關係互動。她強調，近年太平區人口快速成長，其中「太平國民暨兒童運動中心」是當地民眾期待10年的大型運動場館；歷經三任市長，她於任期內提高預算，擴增規模、加速建設，終於在去年動工，這是太平區的重大喜事，內部將建置全台中最大的公立體適能中心，預計114年完成，屆時將成為新興運動景點。

黃佳恬表示，希望大家可以享受戶外健行活動，也鼓勵養成快樂運動的習慣。運動局長李昱叡指出，太平區的「親子健行活動」辦理已經邁入第卅屆，成為當地年度重要活動，歷次參與人次都達千人以上，這次活動路線自921震災紀念公園出發環園，讓民眾能沿著公園步道親近大自然和體驗健走運動樂趣，更讓民眾體會運動對健康的重要，同時促進親子關係，進而帶動城市運動風氣。