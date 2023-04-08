韓國戀愛實境秀一直是收視保證，其中《伊甸園：本能的後裔們》播出第一季就走紅，來賓也掀起許多討論，一名熱愛健身、擁有一身壯肌的模特兒梁昊錫（양호석，Hosuk Yang）先前才被爆料私闖前女友民宅，如今還在緩刑期間，又爆出上聲色場所企圖性侵女員工，在女方不斷尖叫抵抗下，其他人及時趕到救援，才免於被染指，而梁昊錫目前已以「現行犯」身分遭逮。

現年34歲的梁昊錫外型帥氣，又有一身肌肉，曾在「2015健身狂熱事件大賽」中，被選為模特兒組冠軍，但他惹事已經不是第一次，2019年4月被指控在一間江南區的酒吧對一名花式滑冰運動員車五凜（音譯，차오름）施暴，搞得對方面目全非，臉部有多處瘀青挫傷，而梁昊錫當時被判6個月有期徒刑、緩刑2年和120小時社會服務，2020年他又傳出在清潭洞的停車場，因停車糾紛延伸暴力衝突鬧上警局。

去年他6月受邀上《伊甸園》，暴力前科遭挖出後，就被網友連署要求退出節目，但他當時發文強調，已經徹底反省自己，也接受大家的譴責和指教。未料去年8月他又傳出試圖闖進前女友家，警察趕到後，梁昊錫囂張態度依舊不減，甚至襲警，最後以非法入侵民宅和妨礙公務等罪名被起訴，但法官見在他已向警察道歉的行為上，判處他有期徒刑6個月和緩刑2年，並下令進行40小時社區服務。

然而在梁昊錫緩刑期間，近日又傳出他2月到聲色場所時，試圖強姦女性員工，女方不斷尖叫求救，梁昊錫才沒能得逞，並以性侵未遂的現行犯被逮捕，根據當地法律，若梁昊錫這次因性侵未遂被判刑，緩刑判決便會失效，先前被判的6個月有期徒刑恐必須得實行，而眼見他一步錯步步錯，也讓過去曾支持他的網友感到非常失望，紛紛到他社群網站留言。

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